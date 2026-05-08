  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گوڵان ١٨ ١٧:٤٦

ئەمریکا گەمیەکی بارهەڵگری مەدەنی لە ئاوەکانی ئێران کردە ئامانج؛ کوژراو و بریندار هەیە

ئەمریکا گەمیەکی بارهەڵگری مەدەنی لە ئاوەکانی ئێران کردە ئامانج؛ کوژراو و بریندار هەیە

قایمقامی میناب هێرشی ئەمریکای بۆ سەر گەمیەکی بارهەڵگری مەدەنی لە ئاوەکانی گەرووی هورمز و دەریای مەکران ڕاگەیاند.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد ڕادمێهر هێرشی هێزەکانی ئەمریکای بۆ سەر گەمییەکی مەدەنی لە ئاوەکانی باشووری ئێران ڕاگەیاند.

وتی: لە میانی چالاکییە شەڕانگێزەکانی ئەمریکییەکان شەوی ڕابردوو لە گەرووی هورمز و دەریای مەکران، کەشتییەکی بارهەڵگر لە نزیک ئاوەکانی پارێزگای میناب بەرکەوت و ئاگری گرت.

قایمقامی میناب ئاماژەی بەوەشکرد: بەپێی زانیارییە سەرەتاییەکان 15 دەریاوان لەم گەمیەدا هەبوون، لەو ژمارەیەش 10 دەریاوان برینداربوون و بۆ چارەسەری زیاتر گواستراونەتەوە بۆ ناوەندە پزیشکییەکان.

هەروەها 5 لە سەرنشینانی ئەم کەشتییە بێسەروشوێن بوون، دەستبەجێ ئۆپەراسیۆنی گەڕان بۆ دۆزینەوەیان دەستیپێکرد.

جەختی لەوە کردەوە: بەداخەوە لە دوایین ڕاپۆرتی گەیشتوودا، تەرمی یەکێک لە بێسەروشوێنەکان دۆزراوەتەوە و شەهید بووە و هەوڵەکانی دیکە بۆ دۆزینەوەی بێسەروشوێنەکانی دیکە لەلایەن گرووپە جەماوەرییەکان و تیمەکانی گەڕان تا ئێستاش بەردەوامە.

