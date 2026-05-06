قالیباف: گەلی ئێران هەرگیز تەسلیم نابن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەد باقر قاڵیباف، سەرۆکی پەڕلەمانی ئێران لە دووهەمین پەیامی دەنگیدا بۆ خەڵکی ئێران، چەند خاڵێکی سەبارەت بە قۆناغی نوێی شەڕ و بە تایبەت بارودۆخی ئابووری وڵات وروژاند .

قاڵیباف بە دەربڕینی پێنج داواکاری لە لایەن چین و توێژە جیاجیاکانی خەڵکی ئێران لە ناوەوە و دەرەوەی وڵات، پێشنیارەکانی بۆ قۆناغی نوێی شەڕەکە خستەڕوو.

5 داواکارییەکانی قالیباف بۆ خەڵک لە قۆناغی نوێی شەڕدا/ بەرپرسان بۆ ڕاپۆرتدان بۆ خەڵک لەسەر کارەکانیان سەبارەت بە هەڵاوسان.

دووەم پەیامی دەنگی سەرۆکی پەرلەمان بۆ خەڵکی ئێران: ئیسرائیل و ئەمریکا لە ڕێگەی گوشاری ئابوورییەوە بەدوای تەسلیمبوونی ئێرانن.

ئێمە ئەگەری هێرشی سەربازی بە تایبەتی هێرشی تیرۆریستی بە کەم نازانین.

سەرکەوتنی کۆتایی لە شەڕدا ئێران دەکاتە یەکێک لە یاریزانە کاریگەرەکانی سیستەمی نێودەوڵەتی.

شەڕ پێی ناوەتە قۆناغێکی نوێ و بەرپرسانی جێبەجێکار ئاگادارن کە ڕۆڵیان لە پێشوو کاریگەرتر بووە و دەبێت بە پلاندانان و بەڕێوەبردنی جیهادی کار بکەین.

ئێمە بەدواداچوون بۆ هەڵاوسان دەکەین لە کۆبوونەوە نافەرمیەکاندا.

بەرپرسانی جێبەجێکار بەرپرسیارن لە کەمکردنەوەی فشارە ئابووریەکان لەسەر خەڵک، هەروەها پێویستە گەلیش ڕێوشوێن بگرێتەبەر.

پێویستە حکومەت ڕاپۆرت بداتە خەڵک لەسەر کارەکانی سەبارەت بە هەڵاوسان.

ئێرانییەکان لە دەرەوەی وڵات دەتوانن یەکێک لە پایە گەورەکانی شکستی ئیسرائیل و ئەمریکا بن و بەرپرسان ناچار بکەن کە تواناکانیان بۆ یارمەتیدانی ئێران بەکاربهێنن.