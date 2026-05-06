  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گوڵان ١٦ ١٤:١٩

ئاگرکەوتنەوەی تاران 11 کوژراوی لێکەوتەوە

قایمقامی شەهریار ڕایگەیاند، ژمارەی ئەو کەسانەی بەهۆی ئاگرکەوتنەوە لە کۆمەڵگەی ئەندێشەی ئەرغەوان گیانیان لەدەستداوە 11 کەسە.

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، سەجاد بێرێنجی، قایمقامی شەهریار ئەمڕۆ، چوارشەممە بە ڕۆژنامەنووسانی ڕاگەیاند: ئێوارەی دوێنێ، کۆمەڵگەی ئەرغەوان بە زیاتر لە ٢٥٠ یەکەی بازرگانی و ٥٠ یەکەی ئیداری لە قۆناغی چوارەمی ئەندێشە ئاگری گرت.

ئاماژەی بەوەشکرد: لە ماوەی چەند خولەکێکدا لە ڕاگەیاندنی ڕووداوەکە، کارمەندانی فریاگوزاری لە شەهریار و دواتر لە شارە دیاریکراوەکانەوە گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە و ئۆپەراسیۆنی ئاگرکوژێنەوە دەستیپێکرد.

قایمقامی شەهریار ڕایگەیاند: 26 برینداری ڕووداوەکە گواستراونەتەوە بۆ ناوەندە پزیشکییەکان یان وەک نەخۆشخانەی دەرەوە لە شوێنی ڕووداوەکە مامەڵەیان لەگەڵ کراوە.

بێرێنجی ڕایگەیاند: بەداخەوە لەم ڕووداوەدا ١١ هاووڵاتی گیانیان لەدەستدا.

