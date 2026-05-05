بەلەمە تیژڕەوەکانی ئێران ناهێڵن گەرووی هورمۆز بکرێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بنکەی تانکەر تراکرز لە هەژماری ئێکس سۆشیال میدیای خۆیدا نووسیویەتی: بەلەمە تیژڕەوە هێرشبەرەکانی ئێران ساڵانێکە کێشە ساز دەکەن.
ئاماژەش دراوە کە ئەو بەدەمانە لە ژێر ئیدارەی سپای پاسداران کار دەکەن و توانای هێرشکردنە سەر ئامانجەکانیان هەیە.
لە وەڵامی ئەو بانگەشە گاڵتەجاڕانەی وەزارەتی جەنگی ئەمریکا کە ڕایگەیاندووە شەوی ڕابردوو لە هەوڵی کردنەوەی گەرووی هورمز هێرشیان کردووەتە سەر بەلەمە بچووکەکانی ئێران، بنکەکە ڕایگەیاندووە: نوقمکردنی کەشتییە دەریاییە گەورەکان بەس نییە بۆ دووبارە کردنەوەی گەرووی هورمز. هەر ئەم بەلەمە بچووکانەن کە ناهێڵن ئەو گەرووە بکرێتەوە.
