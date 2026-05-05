AP ١٤٠٥ گوڵان ١٥ ٠٧:٤١

تاران بە ئەمریکای وت بێنە پێشەوە لێتان دەدرێت

سەرچاوەیەکی باڵای ئەمنی و سیاسی ئێران ڕایگەیاند کە بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز بەتەواوی لەژێر کۆنترۆڵی تاراندایە و پەیامێکی ڕوونیش بۆ ئەمریکا نێردراوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەرپرسێکی باڵای ئەمنی و سیاسی ئێران بە ئەلمەیادینی ڕاگەیاند: بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز بە تەواوی لە ژێر دەسەڵاتی ئێراندایە.

ئەو سەرچاوە کە ناوی نەهێنراوە، دەشڵێت: کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورمز بە تەواوی لە دەستی ئێراندایە و ئەمەش پەیامێکی ڕوونی هێزە چەکدارەکانمانە بۆ ئەمریکا.

ئەو بەرپرسە ئێرانییە زیادی کرد: پەیامی ئێمە بۆ ئەمریکییەکان ئەوەیە کە ئەگەر پێشڕەوی بکەن، دەکرێنە ئامانج.

وتیشی: پێدەچێت درێژەدان بە کارە دوژمنکارانەی ئەمریکا ببێتە هۆی فراوانبوونی ئەزموونی بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز و دووبارەبوونەوەی لە حاڵەتی هاوشێوەدا.

