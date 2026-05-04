  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گوڵان ١٤ ١٩:٠١

سپا: ئەمریکا درۆ دەکات هیچ کەشتییەک بە گەرووی هورموزدا تێپەڕ نەبووە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیدارەی پێوەندییە گشتییەکانی سپا ڕایگەیاند: لە ماوەی چەند کاتژمێری ڕابردوودا هیچ کەشتییەکی بازرگانی یان نەوتهەڵگرێک بە گەرووی هورمزدا تێنەپەڕیوە و ئیدیعای کاربەدەستانی ئەمریکا بێ بنەما و بە تەواوی درۆیە.

ڕاشگەیێندراوە کە جموجۆڵە دەریاییەکانی دیکە کە پێچەوانەی ئەو بنەمایانەن کە هێزی دەریایی سپای دەریایی ڕاگەیەندراون، ڕووبەڕووی مەترسیی گەورە دەبنەوە، هەروەها کەشتییە سەرپێچیکارەکان بە زۆر ڕادەگیرێن.

شایانی باسە، حسێن موحێبی، وتەبێژ و جێگری بەرپرسی بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسداران، هەروەها وەڵامی لێدوانی بێ بنەمای بەرپرسان و دامەزراوەکانی ئەمریکای سەبارەت بە پرسەکانی دەریایی و کەنداوی فارس و ڕاگەیاندنەکانی دامەزراوەی بازرگانی دەریایی بەریتانیای دایەوە و وتی: هیچ گۆڕانکارییەک لە پرۆسەی بەڕێوەبردنی گەرووی هورمزدا نەکراوە.

هەر جووڵەیەکی دەریایی کەشتییە مەدەنی و بازرگانییەکان کە پابەند بێت بە پرۆتۆکۆڵەکانی ترانزێت کە لەلایەن هێزی دەریایی IRGC دەرچووە و بە هەماهەنگی بەدرێژایی ڕێگای دیاریکراو ئەنجام بدرێت، سەلامەت و تەندروست دەبێت.

