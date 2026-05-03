گەڵاڵەی ئێران بۆ ئەمریکا چیە؟

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە، لە چاوپێکەوتنێکی ڕاستەوخۆی تەلەفزیۆنیدا سەبارەت بە پلانی ئێران کە لە ڕێگەی پاکستانەوە بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ گواسترایەوە بۆ ئەمریکا ڕایگەیاند: "پلانەکەمان تەنیا لەسەر کۆتایی هێنان بە شەڕە. ئەو پرسانەی لە میدیاکان سەبارەت بە وردەکارییەکانی گفتوگۆ ئەتۆمییەکان وروژێنراون، بە تەواوەتی لەم پلانەدا ئامادە نین."
ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: لە ئێستادا ئێمە سەرنجمان لەسەر تایبەتمەندییە تایبەتەکانی پەیوەست بە کۆتایی هێنان بە شەڕ لە ناوچەکە و لە نێویاندا لوبنانە، ئەو پرسانەی کە ماونەتەوە، کە دەوترێت هەندێکیان پەیوەندییان بە مێژووی دانوستانە ئەتۆمییەکانەوە هەیە لە دوو خولی پێشوودا، کە بووە هۆی دەستدرێژی سەربازیی ڕژێمی زایۆنی و ئەمریکا دژی وڵاتەکەمان پرسەکانی دیکە کە لە هەندێک میدیادا وروژێنراون”.
وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە وتی: ئەوەی لە داهاتوودا ڕوودەدات لە کاتی خۆیدا یەکلایی دەبێتەوە، بەڵام لەم قۆناغەدا، ئێمە دانوستانی ئەتۆمیمان نییە.
بانگەشەی مینڕێژکردن لە گەرووی هورمز لەلایەن ئەمریکاوە لە پلانی ئێمەدا نییە
لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە بڵاوکردنەوەی هەواڵێک سەبارەت بە مینڕێژکردن لە گەرووی هورمز لە لایەن ئێران و ئەمریکاوە، بەقایی جەختی لەوە کردەوە: ئەمەش یەکێکە لەو شتانەی کە خەیاڵی هەندێک دەزگای ڕاگەیاندنە و هیچ شتێکی لەو جۆرە لەم پلانەدا نییە.
