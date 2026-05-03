ڕاوێژکاری باڵای ڕێبەری ئێران ڕاستییەک سەبارەت بە ئەمریکا ئاشکرا دەکات

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ویلایەتی وتی: گەمژەیی و ڕەفتاری یاخیگەرانەی ترامپ ناتوانێت سێبەری دۆخی ژیئۆپۆلەتیکی باو بخاتە سەر.
کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئەڵمانیا و لاوازبوونی ناتۆ و کێشە تەکنیکییە بەردەوامەکانی کەشتییە جەنگییەکانی ئەمریکا نیشانەکانی داڕمانی وەهمی کۆشکی سپین.
ترامپ لەم دواییانەدا هەڕەشەی برسێتی لە ئێران کردووە، لە کاتێکدا ئاسایشی خۆراکی جیهان و زنجیرەی دابینکردنی پێوانەی کیمیایی لە گەرووی هورمز لە ژێر کۆنترۆڵی ئێراندایە و ئەمەش بێ ئاگایی ترامپ لە دۆخی ئابووری و سیاسی جیهان نیشان دەدات.
وتیشی: ترامپ! جیهانی سیاسەت کایەی فیلمەکانی وەک جاک سپارۆ نییە. هەرکەسێک یاری بە هێڵی ژیانی جیهان بکات خۆی لە بنبەستێکدا دەبینێتەوە!
