نیگەرانی نەتەوەیەکگرتووەکان لە ئاوارەبوونی 30000 هاووڵاتی کورد لە حەلەب

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ماڵپەڕی نەتەوەیەکگرتووەکان، پێکدادانە نوێیەکان لە حەلەبی سووریا کوژراو و بریندار بوونی زیاتر لە 30 کەس لە هاووڵاتیانی بەدواوە بووە و خەساری نوێی لە دوو ناوچەی کوردنشینی ئەشرەفیە و شێخ مەقسوودی ئەو شارە داوە.



ستێفان دوژاریک، وتەبێژی ئەمینداری گشتی نەتەوەیەکگرتووەکانیش بە ئاماژە بە کوژران و بریندار بوونی خەڵکی سڤیل دوابەدوای پێکدادانی نێوان هێزەکانی ئاسایشی کورد و سەربازانی سەر بە حکومەتی جۆلانی، لە چڕ بوونەوەی ئاڵۆزیەکان نیگەرانی دەربڕی.

ناوبراو جەختی کرد کە بە پێی یاسا نێودەوڵەتیەکان، لایەنەکان ئەبێ لە خەڵکی سڤیل و ژیرخانەکان و دامەزراوە سڤیلەکان پارێزوانی بکەن.



نووسینگەی کاروباری مرۆڤدۆستانەی نەتەوەیەکگرتووەکانیش ئاوا خەمڵاندوویەتی کە 30000 کەس لە هاووڵاتیانی کورد دوو ناوچەی کوردنشینی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیەیان بەجێ هێشتووە.





