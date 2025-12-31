سەرۆکە نوێیەکە: سەقامگیریی ئابووری لە ئێران بەدیدێنم

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەبدولناسر هیمەتی، سەرۆکی نوێی بانکی ناوەندی لە پەراوێزی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی دەوڵەت، سەبارەت بە سیاسەتە نوێیە دراوییەکانی دەوڵەت وتی: ئەرکی بانکی ناوندی کۆنتڕۆڵی هەڵاوسان و چاودێری بەسەر بانکەکانە.

وتیشی: گەڕانەوەی من بۆ بانکی ناوەندی بەو هۆیە بوو کە هەلومەرج بۆ خزمەتکردن بە لواو زانی و ئەمە پێویستی بە هەوڵی هەموو دەزگاکانە بۆ ئەوەی بتوانین هەلومەرجی ئابووریی وڵات سامان بدەین.

هێمەتی جەتیشی کرد: بەڵین بە خەڵکی دەدەم کە سەقامگیریی ئابووری بڕەخسێنم؛ کۆنتڕۆڵی هەڵاوسان ئەرکی ئێمەیە و هۆکاری هەڵاوسایش کەمایەتی بوودجەیە کە دەبێ کۆنتڕۆڵ بکرێت و من بەرەنگاری بانکە ناترازەکان دبمەوە.