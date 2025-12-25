کورد و دیمەشق ڕێککەوتن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە سەرچاوە خۆجێیەکانی کوردستانی سووریا، مەزلووم کۆبانی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) لە پڕسی کۆنفڕانسێکدا ڕایگەیاند کە لەگەڵ دەوڵەتی کاتیی سووریا سەبارەت بە ئاوێتەکردنی هێزەکانی سەربازی بە شێوەی یەکپارچە و بە قازانجی گشتی، ڕێککەوتوون و جەختی کرد: لەوە بەدوا فەرمانبەرانی ئیدارەی خۆسەری کوردستانی سووریا وەک فەرمانبەری فەرمیی دەوڵەتی سووریا ئیش دەکەن.
کۆبانی بە ئاماژە بە زەروورەتی ئیدارەی لامەرکەزیی سووریا وەک دوا ڕێگەچارەی مومکین بۆ سووریا و پێویستی ئیدارەی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا لە لایەن خەڵکی ئەو ناوچانە لە چوارچێوەی دەستووردا، ڕاشیگەیاند: لایەنەکان هەروەها سەبارەت بە ڕێڕەوگە سنوورییەکان و سەرچاوەگەلی سروشتی گفتوگۆیان کردووە و لەبارەدا پێشکەوتی بەرچاویان بووە و لەوەی کە سەرچاوە سروشتییەکان تایبەت بە هەموو خەڵکی سووریان، یەکلا بوونەتەوە.
Your Comment