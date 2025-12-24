نازم دەباغ: پەیوەندی ئێران لەگەڵ کورد لە عێراق گرینگ و پتەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوای ئەوەی بابەتێک لە هەندێ لە میدیاکانی ئێران سەبارەت بە هاوسەری قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاو بووەوە، نوێنەری حکوومەتی هەرێم و نوێنەری یەکێتی نیشتیمانی لە تاران، ئەو هەواڵانەی بە ناڕاست و بێ بنەما زانی.

نازم دەباغ لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا وتی: پەیوەندی کۆماری ئیسلامی ئێران لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەگشتی کوردەکان، پەیوەندییەکی لەمێژینە، گرینگ و پتەوە و وتە و دەنگۆی لەو چەشنە ناتوانێ ئەو پەیوەندیانە تێکبدات.

جەختیشیکرد کە پەیوەندی نێوان ئێران ویەکێتی نیشتیمانی کوردستان و خۆشەویستی ڕەوانشاد جەنابی مام جەلال لای ئێرانییەکان ئەوەندە تۆکمەیە کە ئەم بابەتانەی کە لە ڕۆژانی ڕابردوودا لە میدیاکانی ئێران بڵاوبووەتەوە کاریگەریی لەسەری نابێت و بینیشمان کە بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی دەستبەجێ ئیدانەی ئەو دەنگۆیانەیان کرد.