کورد و شیعە گڵۆپی سەوز بە کێ نیشان دەدەن بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، عەبدولسەتار ئەحمەد دەلیمی ئەندامی هاوپەیمانی یەکپارچەی ئەنبار بە ئاشکرا کردنی وردەکاری زیاتر لە ئەو کۆبوونەوە وتی: شۆرای سیاسی نەتەوەیی بریتی لە پارتە سوننەکان لە کۆبوونەوەی خۆیان لەسەر پاڵپشتی لە بەربژێری موسەنا سامرایی سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم بۆ پۆستی سەرۆکایەتی پەرلەمان کۆدەگیان هەبوو بەڵام محەمەد حەلبووسی سەرۆکی هاوپەیمانی تەقەدوم ناڕەزایەتی هەبوو.



ناوبرا زیادی کرد: شۆرای سیاسی نەتەوەیی کۆبوونەوەی کرد و بە کۆدەنگیەوە ڕێککەوتن کە لە بەربژیری موسەنا سامرایی سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمان پاڵپشتی بکات لە حاڵێکدا کە محەمەد حەلبووسی سەرۆکی هاوپەیمانی تەقەدوم سەبارەت بە پاڵپشتی لە سامرایی ناڕەزایەتی هەبوو بە ئەو هۆکارە کە ناوبراو لە پارتەکەی ئەو نییە.



دەلیمی وتی: ئەو کۆبوونەوە بەهۆی دژایەتیەژانی محەمەد حەلبووسی نەیتوانی لەسەر بژاردەیەک بۆ پۆستی سەرۆکایەتی پەرلەمان بگاتە کۆدەنگی.



هەروەها وتیشی: چوارچێوەی هاوئاهەنگی گرووپە سیاسیە شیعەکان و هەروەها گرووپە سیاسیە کوردیەکان، شۆرای سیاسی نەتەوەیی سوننەیان ئاگادار کردووەتەوە کە دژی بەربژێر بوونی حەلبووسین چونکوو ناوبراو کەسایەتیەکی نەگونجاو بۆ پۆستی سەرۆکایەتی پەرلەمان لەلایەن دیکەی هاوپەیمانیە سیاسیەکانە، بەڵام ئەوان دژایەتیان لەگەڵ سەرۆک بوونی سامرایی نییە.