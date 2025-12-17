ئاڵدار خەلیل: هەڵسوکەوتەکانی دیمەشق ڕێخۆشکەرە بۆ بووژانەوەی داعش

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە فورات، ئاڵدار خەلیل ئەندامی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی پارتی یەکێتی دیموکراتیک(PYD) وێڕای هوشداردان سەبارەت بە سیاسەت و هەڵویستە هەڵەکانی دەوڵەتی کاتی دیمەشق، وتی: ئەو هەڵوێستانە مۆڵەتی فەرمیی بە چالاکی داعش داوە و داهاتووی سووریا بەرەوڕووی مەترسی دەکات.

ناوبراو لە درێژەدا هێرشی داعش بۆ سەر بنکەی هاوپەیمانی نێودەولەتی لە تەدمەری بەتوندی ئیدانە کرد و وتیشی: لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردوو، هێزی هاوپەیمانی شان‌بەشانی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) لە دژی داعش شەڕیان دەکرد و لەو ماوەدا هیچ هێرش یان ڕووداوێکی لەو چەشنە ڕووی نەدا و ئەوە نیشانەی هوشیاری و تەگبیری ئەمنی هێزەکانی هەسەدەیە.

ئاڵدار خەلیل هەروەها سەبارەت بە دانوستانەکان کوردی سووریا لەگەڵ دیمەشق، جەختی کرد: دەوڵەتی کاتی شلگێر نییە لە پێشخستنی دانوستانەکان و هیچ هەوڵێکیش نادات بۆ ڕاپەڕاندنی ڕێککەوتنی 10ی مارچ لە ڕێگەی گفتوگۆوە.