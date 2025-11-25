ناڕەزایەتییەکان لە سووریا پەرە دەستێنێت+ ڤیدیۆ

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المیادین"، چاودێری مافی مرۆڤی سووریا بە ئاماژە بە پەرەسەندنی ناڕەزایەتییەکان لە لازقیە و جەبەلە و تەرتووس و حومس و هاوێری حەما لە سەر داوای شێخ "غەزاڵ غەزاڵ"، ڕایگەیاند کە هێزەکانی جۆلانی لە مەیدانی زەهرای شاری حومس دەستڕێژیان کردۆتە سەر خۆپیشاندەران و ئۆتۆمبیلە دەوڵەتییەکان، خۆپیشاندەرانیان داوەتە بەر.

چاودێری مافی مرۆڤی هەروەها ئاماژەی بە دەستگیریی ژمارێکی زۆری لە خۆپیشاندەران لە لایەن هێزەکانی جۆلانی کرد و ڕاشیگەیاند: خۆپیشاندانەکان بەرەو مەسیاف و سەلحەب و وادیولعیون و گوندەکانی هاوێری پەرەیان سەندووە.