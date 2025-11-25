پێگەی داهاتووی پارتی لە پەرلەمانی عێراق چۆن دەبێ؟

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی نێودەوڵەتی: پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەڵبژاردنەکانی ئەمدواییەی پەرلەمانی عێراق تەنیا ئەکتەرێکی ئاسایی نەبوو؛ بەڵکوو ببووە هێزێکی دیاری‌کەر و زیاتر لە لەسەدا 9.4ی دەنگی نیشتمانی مسۆگەر کرد و بە بردنەوەی زیاتر لە یەک‌ملیۆن و 80 هەزار دەنگ، ئەو حزبە زیاترین دەنگی تاکی لە نێوان هەموو حزبەکانی عێراقیدا مسۆگەر کرد و بەوجۆرە، پێگەی خۆی وەک ئەکتەرێکی دیاری‌کەر لە هەرێمی کوردستان و ناوچە کێشە لەسەرەکاندا سەلماند. ئەوە سەرەڕای بردنەوەی 5 بەربژێری پشکی کەمینەکان بە پاڵپشتی پارتی‌ـێە کە ئەم ڕووداوە ئامادەبوونی ئەو حزبە لە بەغدادا ڕەنگاڵەتر دەکات.

پارتی بە تێپەڕین لە یەک ملیۆن دەنگ، تەنیا 27 کورسیی پێ بڕاوە؛ لە کاتێکدا هاوپەیمانییەکی محرمەد شیاع سوودانی بە 1.32 ملیۆن دەنگ 46 کورسی پێ بڕاوە. ئەم ناکۆکییە دەگەڕێتەو بۆ سیستەمی هەڵبژاردنە چەندبازگەییەکانی عێراق کە بە شێوەی پێکهاتەیی بە زیانی پارێزگا پڕ جەماوەرییەکان بە بەشداریی باڵای وەک هەرێمی کوردستانە.

هۆکار و بنچینەکانی سەرکەوتنی پارتی

ئارام ناسح شرۆڤەکاری سیاسی و ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەولێر، لەبارەی هۆکارانەکانی سەرکەوتنی پارتی دەڵێ: خۆشەویستیی ئەو حزبە سەرەڕای پێکهاتەی تەکوز و پێداگرانە و ڕێک‌وپێکی، دەگەڕێتەوە بۆ گوتاری نەتەوەخوازانە و ڕۆڵی پارتی لە داکۆکی‌کردن لە "پرسی کورد". ئەو هەروەها جەخت لە تەرکیزی پارتی لە سەر سەروەری و چێکردن و گەشەی ژێرخانەکان دەکات و دەشڵێ: خەڵکی کورد بە ئاشکرا ئەو کارانە دەبینن و پێشوازی لێ دەکەن.

پەیامی پارتی لە هەڵبژاردنەکاندا

لە ڕکابەرییەکانی هەڵبژاردندا، پارتی جەختی لە راپەڕاندنی دروست و تەواوی دەستووری عێراق، بەتایبەت ئەو بڕگانەی دەروەستیان بە فیدراڵیزم و ئۆتۆنۆمیی کوردەوە هەیە، بوو و ئەو پەیامە لای دەنگدەرانێک کە لایان وایە بەڵێنە یاساییەکان دەمێکەیە لە عێراقدا پشتگوێ‌خراون، ڕەنگدانەوەیەکی بەرچاوی بوو. پارتی بە گشتی هەوڵی دا لەپەنای پاڵپشتی و داکۆکیی لە هاوکێشەی دەستوور، بەرگری لە مافی کوردەکان لە چوارچێوەی فیدراڵی عێراق و کەمینەکانی وەک تورکمان، مەسیحی و ئیزدی بکات.

پاشهاتە سیاسییەکان بۆ هەولێر و بەغدا

ئەم ئەنجامە بێگومان پێگەی پارتی لە دانوستانە هاوپەیوەندەکان بە پێکهێنانی کابینەی نوێی هەرێم تۆکمەتر دەکات. بەڵام ئاسەواری تەنیا بە هەولێر نابەسترێتەوە و لە بەغداشدا، پارتی دەچێتە ڕیزی سێ باڵی گەورەی پەرلەمان و دەنگێکی گەورەی دەبێت لە داڕشتن و هەڵبژاردنی کابینەی داهاتووی دەوڵەتی فیدراڵ و لەوان پرسە هەستیارەکانی وەک پشکی وەزارەتخانەکان، بوودجە، ئیدارەی نەوت و پێگەی دەسەڵاتی کوردەکان و بگرە، ئەگەری ئەوە هەیە تەرکیزی بخاتە سەر وەرگرتنی پۆستی سەرۆک‌کۆمار و ستاندنی لە یەکێتی نیشتمانی.

ئاڵنگاری و دەرفەتەکان

سیاسەتی دەوڵەتی عێراق هەمیشە بەپێی هاوکێشەیەکی شکێنەر لە نێوان بەغدا و هەرێمی کوردستان و کۆمەڵێک ئەکتەری تایفەیی و دەستەوتاقمی داڕشتراوە و لەو ڕووەوە، پێگەی پارتی لە هەڵبژاردنەکاندا نەک گۆڕانکارییەکی ناوچەیی، بەڵکوو هێمایەکە لە شوێن‌گۆڕکێ لە هێڵی دابڕانی سیاستی عێراقی پاش سەدام. هەر بۆیە سەرۆک‌وزیرانی داهاتوو ڕووبەڕووی باڵێکی کوردیی بەهێز دەبێت کە دەتوانێ هەڤیازیی زیاتر وەربگرێت یان پێکهاتەی سیاسیی بەغدا تووشی ئاڵنگاری و ململانێ بکات. کەواتە بەرزبوونەوەی پێگەی پارتی و بارزانییەکان ئەگەری هەڵگیرساندنەوەی ململانێی هاوپەیوەند بە داهاتی نەوتی، خۆسەری لە گرێبەستی وزە و تەنانەت پرسی کۆنی سەربەخۆیی کورد دەورووژێنێتەوە.