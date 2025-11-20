  1. جیهان
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٢٩ ٢٠:٠٢

عومان: ئامادەی ناوبژیگەریی ئێران و ئەمریکاین

سەرۆکی ئیدارەی ئەنجومەنی کۆمکاری کەنداوی فارس وتی: هەر کات داوا لە عومان بکرێت، بۆ دەسپێکردنەوەی ناوبژیگەریی نێوان ئێران و ئەمریکا ئامادەین.

شێخ ئەحمەد بێن هاشێل مسکەری، سەرۆکی ئیدارەی ئەنجومەنی کۆمکاری کەنداوی فارس لە لێدوانێک بۆ هەواڵنێری ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەبارەت بە پەیوەندیی تاران و مەسقەت، وتی: پەیوەندیی ئێمە لەگەڵ ئێران، پەیوەندییەکی دێرینە و ئەوە نە تەنیا بۆ ئەم دووە وڵاتە، بەڵکوو بۆ هەموو وڵاتانی ناوچە گرینگە.

ناوبراو سەبارەت بە ڕۆڵی عومان لە ناوبژیگەری بۆ دانوستانی ئێران و ئەمریکا، ڕایگەیاند: بێ گومان عومان لە دانوستانی ناڕاستەوخۆی ئێران و ئەمریکا ڕۆڵی ناوبژیگەر و ئاسانکاری هەبوو و هەر کات داوا لە عومان بکرێت، بۆ ناوبژیگەری ئامادەین، چونکە باوەڕمان بە سەقامگیری لە ناوچەدا هەیە.

