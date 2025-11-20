  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٢٩ ٠٩:٢٨

عێراقچی: ڕێککەوتن لەسەر نەپیتاندنی ئۆرانیۆم خەیانەتە

وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: هەر جۆرە ڕێککەوتنێک بۆ سفر کردنی پیتاندنی ئۆرانیۆم خەیانەتە و ناچینە ژێر باری.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی لە هەژماری خۆی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان نووسی: بە هیچ لەونێک پیتاندنی سفر لەسەد قبووڵ ناکەین چونکوو ئەو بابەتە بووەتە شانازی نەتەوەییمان و ئێمە تێچووی زۆرمان بۆی داوە و بۆ پاراستنی چەندین شەهیدی ئەتۆمیمان داوە.

ناوبراو جەختی کرد: هەر جۆرە ڕێککەوتنێک بۆ سفر کردنی ئاستی پیتاندن بە خەیانەت دەزانین و ناچینە ژێر باری.

سەرۆکی دەزگای دیپلۆماسی لە کۆتاییدا هێناویە: لە هاوکاری لەگەڵ ئاژانس، سەبارەت بە دامەزراوە ئەتۆمیە بوردمان کراوەکان هاوکاری ناکەین و بەس هاوپەیوەند بە بدامەزراوە بوردمان نەکراوەکان لە چوارچێوەی یاساکانی ئاژانس هاوکاریمان دەبێت.

