450 ملیار تمەن بودجە بۆ چارەسەری کێشەی ئاوی بانە تەرخان کراوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوابەدوای پێوشێنگیریەکانی پارێزگاری کوردستان و دیدارری ڕۆژی سێشمەممەی ناوبراو لەگەڵ وەزیری ئێران لە تاران، ئەسکەندەر مومنی لەگەڵ تەرخان کردنی 450 ملیار تمەن بودجەی نوێ بۆ چارەسەری کێشەی ئاوی شاری بانە ڕێککەوت؛ بودجەیەک کە بڕیارە ڕەوتی جێبەجێ کردنی ئەو گەڵاڵە گرینگە خێرا بکاتەوە.
450 ملیار تمەن بودجەی نوێ بۆ خێرا کردنەوەی پڕۆژەی چارەسەری کێشەی ئاوی بانە تەرخان کراوە تا ڕەوتی ئاوی خواردنەوەی ئەو شارە بچێتە نێو قۆناغێکی جیدی ترەوە.
