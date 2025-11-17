  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٢٦ ١٩:٠٧

ڕووس ئەتۆم: یەکە نوێ لە وزەخانەی ئەتۆمی ئێران چێ دەکرێت

ڕووس ئەتۆم: یەکە نوێ لە وزەخانەی ئەتۆمی ئێران چێ دەکرێت

بەڕیوەبەری گشتیی کۆمپانیای "ڕووس ئەتۆم" لە پێشکەوتی ڕەوتی چێکردنی یەکەکانی دوو و سێی وزەخانەی ئەتۆمی بووشێهر هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەلەکسی لیخاچۆف، بەڕیوەبەری گشتیی کۆمپانیای "ڕووس ئەتۆم" وتی: ڕەوتی چێکرانی یەکەکانی دوو و سێی وزەخانەی ئەتۆمی بووشێهر، ڕوو لە پێشکەوتنە.

وتیشی: نزیکەی 700 پسپۆڕ لە ڕووسیا لە شوێنی وزەخانەکاندا چالاکن.

News ID 57589

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت