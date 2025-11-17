ڕووس ئەتۆم: یەکە نوێ لە وزەخانەی ئەتۆمی ئێران چێ دەکرێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەلەکسی لیخاچۆف، بەڕیوەبەری گشتیی کۆمپانیای "ڕووس ئەتۆم" وتی: ڕەوتی چێکرانی یەکەکانی دوو و سێی وزەخانەی ئەتۆمی بووشێهر، ڕوو لە پێشکەوتنە.
وتیشی: نزیکەی 700 پسپۆڕ لە ڕووسیا لە شوێنی وزەخانەکاندا چالاکن.
بەڕیوەبەری گشتیی کۆمپانیای "ڕووس ئەتۆم" لە پێشکەوتی ڕەوتی چێکردنی یەکەکانی دوو و سێی وزەخانەی ئەتۆمی بووشێهر هەواڵی دا.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەلەکسی لیخاچۆف، بەڕیوەبەری گشتیی کۆمپانیای "ڕووس ئەتۆم" وتی: ڕەوتی چێکرانی یەکەکانی دوو و سێی وزەخانەی ئەتۆمی بووشێهر، ڕوو لە پێشکەوتنە.
وتیشی: نزیکەی 700 پسپۆڕ لە ڕووسیا لە شوێنی وزەخانەکاندا چالاکن.
Your Comment