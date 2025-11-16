  1. سووریا
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٢٥ ١٨:٢٧

پێکادانی خوێناوایی جۆلانی و هەسەدە لە ڕەقە

سەرچاوەگەلی سووری لە شەڕی قورسی نێوان هێزەکانی جۆلانی و هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) لە هاوێری ڕەقە هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المرصد"، سەرچاوە سوورییەکان لە شەڕی قورسی نێوان هێزەکانی جۆلانی و هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) لە هاوێری ڕەقە هەواڵیان دا و ڕایانگەیاند: دوای چەند کاتژمێر بێدەنگی تێکشکێنەرانە، شەڕەکان دەستی پێکردۆتەوە.

ئەو سەرچاوانە بە ئاماژە بە گواستنەوەی بەربڵاوی هێز و چەک لە لایەن هەسەدە بۆ بەرەی گوندی غانمولعەلیلە هاوێری ڕەقە، ڕاشیانگەیاند: هێزەکانی هەسەدە، چەکی قورس و درۆنی خۆتەقێنەرانەیان بەڕێ هێڵەکانی شەڕ کردووە و لە بەرامبەریشدا هێزەکانی سووریا بە چەک و جیهازاتی قورس لە شاری دیرەزورەوە ڕوویان لە هاوێری ڕەقە کردووە.

