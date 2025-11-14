کاردانەوەی ئیسڕائیل بە فیلمێکی ئێرانی

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کەناڵی تەلەفزیۆنی ١٤ی ئیسرائیلی کە دەنگی میدیایی بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیلە، شەوی ڕابردوو لە ڕاپۆرتی هەواڵی خۆیدا هەوڵیدا بەشێک لەم دۆکیۆمێنتارییە پیشان بدات و لە چوارچێوەی "شەڕی پڕوپاگەندەیی" ئێران لە دژی ئەم ڕژێمە باسی دەکات.

ئەو ڕاستی و بەڵگەنامانەی کە لەم فیلمە دۆکیۆمێنتارییە 26 خولەکییەدا خراوەتەڕوو، بەجۆرێک بوون کە تەنانەت ئەم دەزگای ڕاگەیاندنی زایۆنیستیش وێڕای گرتنەبەری هەڵوێستێکی نەرێنی، نەیتوانی وەڵامێک بۆ ئەو ڕاستیانەی کە خراوەتەڕوو، بداتەوە و ڕەتیان بکاتەوە.

ئەو شارەزایە ئیسرائیلییە دەشڵێت: ئێران هەوڵدەدات نیشانی بدات کە تەنانەت دوای شەڕی 12 ڕۆژە، دەستی باڵای لە بەرەکانی شەڕدا هەیە.