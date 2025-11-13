ئایا سوودانی جارێکی تر دەبێتەوە سەرۆک وەزیرانی عێراق



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمسلە، بە گوێرەی لێکدانەوەکان، شیعەکانی عێراق توانیان لە هەڵبژاردنەکانی ڕۆژی سێشەممە 197 کورسی بەدەست بهێنن. ئەهلی سوننە 67 کورسی پەرلەمانی بەدەست هێنا و کوردەکانیش 56 کورسیان دەست خست و کەمینە ئایینیەکانی دیکەش 9 کورسیان بە خۆ تەرخان کردووە.



ئەلمسلە لە ڕاپۆرتێکدا بە ئاماژە بە ئەو بابەتە نووسی کە بە پیی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان و لە سێبەری ڕێککەوتنی سیاسی ڕانەگەیێندراو لەسەر پێداویستی گۆڕانی کەسایەتیەکان و داڕشتنەوە ڕۆڵەکان لە ناوخۆی لایەنی شیعە و هەروەها دانوستانە سەرەتاییەکان بۆ پێکهێنانی هاوپەیمانی لەگەڵ لایەنی سوننە و کورد، وادیارە کە سەرۆک وەزیر بوونی محەمەد شیاع سوودانی جارێکی دیکە دووپات نابێتەوە.



بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە لێکدانەوە سیاسیەکانی نیشانی دەدات کە چوارچێوەی هاوئاهەنگی بەدوای سەلماندنی خۆی وەکوو هێزێکی دەستەبەرکاری سەقامگیری هەمبەر ڕکابەرەکانە، ئەڵبەت قۆناغی دوای هەڵبژاردنەکان، دانوستانی دژوار بۆ پێکهێنانی هاوکێشەی نوێ لە ناوخۆ و دەرەوەی پارتە شیعەکان دەبێت.



















