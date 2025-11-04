باخچەلی باس لە ئازادی دەمیرتاش دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەوڵەت باخچەلی ڕێبەری مەهەپە، لە لێدوانێکی چاوەڕوان نەکراودا سەبارەت بە دۆسیەی سەلاحەدین دەمیرتاش، لە بڕیاری کۆتایی دادگای مافی مرپڤی ئەورووپا پێشوازی کرد و وتی: دەمیرتاش لە ڕێگای یاساییەوە گەییشتووەتە ئەنجام. ئەو لێدوانە لە حاڵیکدا هاتە ئاراوە کە دادگای مافی مرۆڤی ئەورووپا بە ڕەت کردنەوەی ناڕەزایەتی تورکیا، سزای خۆی لەسەر بنەمای پێشێل کرانی ماف و ئازادی دەستبەجێ، دەمیرتاشی یەکلایی ڕاگەیاندووە.





باخچەلی هەروەها بوونی دژایەتی لە هاوپەیمانی کۆمار واتا لە نێوان مەهەپە و داد و گەشەی بە شێوەی یەکلایی ڕەت کردەوە و وتی کە ئەو هاوپەیمانیە هەر پاوەجێیە.

