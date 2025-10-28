سەرلەشکەر مووسەوی: هاوکێشەی هێز بە قازانجی بەرەی بەرخۆدان گۆڕاوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمیر سەرلەشکەر مووسەوی، سەرۆکی ئەرکانی گشتیی هێزی چەکداری ئێران لە لێدوانێکدا سەبارەت بە دۆخی ناوچە و گۆڕانکارییەکانی پاش ئۆپەراسیۆنی "گەردەلوولی ئەقسا" وتی: دنیا پێش و پاش گەردەلوولی ئەقسا پێکەوە هەڵناسەنگێندرێن و ئەوڕۆکە شایەدی گۆڕانی هاوکێشەی هێز بە قازانجی بەرەی بەرخۆدان و گوتاری شۆڕشی ئیسلامین.

سەرۆکی ئەرکانی گشتیی هێزی چەکداری ئێران، وتیشی: شەڕی 12 ڕۆژەی ڕژیمی زایۆنی دژی ئێران، تەنیا بەرەنگاربوونەوەیەکی سەربازی نەبوو، بەڵکوو تاقیکارییەک بوو بە نیشاندانی توانا و هێزی کۆماری ئیسلامی ئێران و ژیریی ستراتژیکی بەرەی بەرخۆدان بە هەموو جیهان لە سای ڕێبەریی ڕێبەری ئێران و ئامادەیی گەلی هوشیار و هێزی چەکداریی بەهێز.