وەزیری فەرهەنگ و ئیرشادی ئێران چی لەبارەی کوردستانەوە دەڵێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس ساڵحی لە دووهەم ڕۆژی سەفەری خۆی بۆ کوردستان سەردانی ئاکادمیای هونەری قوتبەدین سادقی کرد.



لە ئەو سەردانەدا ئارش لهۆنی تەواو کردنی پڕۆژەی تەلاری ناوەندی سنەی لە یەکمایەتیەکانی خەڵکی کوردستان وەسف کرد و وتی: تا ئێستا بۆ چێ کردنی ئەو پڕۆژە دوو هەزار و 400 ملیار ڕیاڵ بودجە خەرج کراوە و ڕایگەیاند کە ئەو پڕۆژە فەرهەنگیە ئەبێ تا شەش مانگی دیکە کۆتایی بێت و ئەوە داواکاری خەڵکی کوردستان و هونەرمەندانە.



لە ئەو سەردانەدا وەزیەی فەرهەنگ و ئیرشادی ئێرانیش وتی: پارێزگای کوفردستان دەفرایەتی و هەلی جۆرواجۆری بۆ بوون بە جەمسەری فەرهەنگ و هونەری ئێران هەیە.











