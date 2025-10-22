مەرجی ئێران بۆ گەڕانەوەی بۆ دانوستان لەگەڵ ئەمریکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی ئەوڕۆ (چوارشەممە) لە فرۆکەخانەی شەهید هاشمی‌نژادی مەشهەد، سەبارەت بە دانوستانەکان لەگەڵ ئەمریکا وتی: دانوستانە پێشووەکانمان لەگەڵ ئەمریکا و تەنانەت دانوستانەکانی نیۆیۆرکیش، بە هۆی زێدەخوازیی لایەنی ئەمریکایی وەستا و نەچووە پێش.

عێراقچی بە ئاماژە بە پەیوەندی‌گرتنی ویتکاف لە ڕێگەی ناوبژیکارانەوە بۆ دەست‌پێکردنەوەی دانوستانەکان، جەختی کرد: کۆماری ئیسلامی ئێران بەردەوام بەدوای ئاشتی و سەقامگیرییەوەیە، بەڵام لە مافی خەڵکی ئێران نابوورێین. هەر بۆیە تا کاتێک ئەمریکا دەست لە سیاسەتی زێدەخوازی لانی‌زۆریی خۆی هەڵنەگرێت و داواکاریی ناژیرانەی لێمان هەبێت، ناگەڕێینەوە سەر میزی دانوستان.