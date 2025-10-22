لەناوبردنی سەرکردەکانی "بەرەی سێهەم"ی داعش لە عێراق

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، عەباس سەرووت ئەندامی کۆمیسیۆنی ئاسایش و بەرگری پەرلەمانی عێراق جەختی کرد کە هێزە ئەمنیەکانی ئەو وڵاتە توانیویانە ئەندامانی ناسراو بە سەرکردەکانی بەرەی سێهەمی داعش لەناو ببەن.



ناوبراو زیادی کرد: ئەو کەسانە وەکوو کۆڵەکەی سەرەکی داعش لە ساڵانی دوایی دەهاتنە ئەژمار. داعش بۆ ئیدارەی پڕۆژە جەنایەتکارانەکانی خۆی لە هەندێک پارێزگای عیراق، پشتی بە ئەو کەسانە بەستبوو. بەڵا هەوڵە هەواڵگریەکانی هێزە عێراقییەکان لە سێ ساڵی ڕابردوو بووە هۆی لەناوبردنی زۆربەی ئەو کەسانە.



سەرووت وتیشی: لە ئێستادا تەنیا شانە نوستووەکانی داعش ماونەتەوە کە لە ناوچە کوێستانی و بیابانیەکان خۆیان شاردووەتەوە.



