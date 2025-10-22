فێستیڤاڵی نەتەوەیی گەڕووس لە سنە بەڕێوەچوو

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆکی زانکۆی کوردستان لە ئەو ڕێوڕەسمە وتی: ئەو فێستیڤاڵە دەتوانێت هەلێکی بەنرخ بێت بۆ ئاوڕدانەوە لە ڕابردوو، لێکدانەوەی دۆخی ئێستا و داڕشتنی بەرچاوگەی داهاتووی ئەو ناوچە؛ ناوچەیەک کە لە مێژوو، ئەدەب و شارستانیەتی ئێران پێگەیەکی بەرچاوی هەیە.





عادل سی و سێ مەردان وتیشی: ئامانجی سەرەکی ئەو کۆبوونەوەی ، گردبوونەوەی خاوەن ڕاکان بۆ ناسینەوەی دەفرایەتیە فەرهەنگی، کۆمەڵایەتی و سروشتییەکانی ناوچەکە، چونکوو گەشەی هەمەلایەنە بێ ناسینەوەی ئەو دەفرایەتیانە مومکین نیە.



هەروەها وتیشی: دەشتی گەڕووس لە ڕیزی پڕپیتترین دەشتەکانی وڵاتە و ئەو ناوچە ساڵانە گەنمی نزیک بە دوو ملیۆن کەس دابین دەکەن.



پارێزگاری کوردستانیش وتی: بیجاڕ یەکێک لە ناوەندە سەرەکییەکان بازنە فەرهەنگیە کە جێگای شانازیە و کاریگەریەکانی لە ڕێگای زمان، جلوبەرگ، نەژیارڤانی و هونرەوە بۆ ناوچەکانی دەوروپشتی پەرەی سەندووە.



ئارش لهۆنی بە ئاماژە بە کەسایەتییە مێژوویی و فەرهەنگیەکانی گەڕووس، وتی: ئێمە بە کەسایەتگەلێک لە بیجاڕەوە وەکوو شەهابەدین سوهرەوەردی، ئەمیر نیزام گەڕووسی، فازڵ خان گەڕووسی و شەهیدانی بنەماڵەی نجاتوڵڵاهی شانازی دەکەین و ئەو کەسانە بەشێک لە سەرمایەی مانای ئەدەب و مێژووی ئێرانن.