فێستیڤاڵی شانۆی زێویە لە سەقز

هاوکاتی دەست‌پێکردنی سێهەمین خولی فێستیڤالی ناوچەیی شانۆی ئایینی، نەرتیتی و ئایینگەلی شانۆیی زێویە، کارنەڤاڵێک لە گرووپە بەشداربووەکان، لە سەقز بەڕێوەچوو.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، خەڵکی شاری سەقز ئەوڕۆ هەینی (18ی ڕەزبەر) چوون بۆ پێشوازی لە کارنەڤاڵی و نمایشی سەرشەقامی گرووپە بەشداربووەکان لە سێهەمین خولی فێستیڤالی ناوچەیی شانۆی ئایینی، نەرتیتی و ئایینگەلی شانۆیی زێویە.

سێهەمین خولی فێستیڤالی ناوچەیی شانۆی ئایینی، نەرتیتی و ئایینگەلی شانۆیی زێویە شەوی چوارشەممە 16ی ڕەزبەر بە ئامادەبوونی بەڕێوەبەری گشتیی ئیدارەی ئیرشادی پارێزگای کوردستان، بە نمایشی 4 شانۆی سەرشەقام و ئایینی چالاکییەکانی دەست پێکرد و بڕیارە پاش 23 نمایشی ئایینی، نەریتی و سەرشەقام لە شارەکانی سەقز، بانه و سونەتە، ڕۆژی شەممە (19ی ڕەزبەر) کۆتایی پێ بێت.

