سەرۆکی پەرلەمانی ئێران: گەلی ئێران بچووکترین پاشەکشێ ناکات

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، محەممەد باقر قالیباف لە دانیشتنی کراوەی ئەمڕۆی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی ئێراندا لە وتارەکەی ئەمڕۆدا وتی: ئێمە بە توندی ئیدانەی دەستێوەردانخوازانە و بێ بنەما لە بەیاننامەی هاوبەشی کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی ئەنجوومەنی هاوکاری کەنداوی فارس و یەکیەتیی ئورووپا و لە نێویاندا دووبارە بوونەوەی ئیدیعای بێمانا سەبارەت بە دوورگەکانی هەمیشەیی ئێرانی مەزن دەکەین تونب بوزرگ و تونب بچووک و ئەبو موسا.

ناوبراو ڕاشیگەیاند: یەکپارچەیی خاکی ئێران بە خوێنی سەدان هەزار گەنج کە لەم ئاو و خاکەدا گەورە بوون ئیمزا و جێگیر کراوە و نەتەوەی ئێرانیش بچووکترین ئیمتیاز بە هیچ وەهمێک لەسەری نادات