شرۆڤەکاری عێراقی ڕازی جووڵە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە ئاشكرا دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، موەید جەحیشی شرۆڤەکاری سیاسی عێراقی جەختی کرد کە جموجوڵە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناڤین لە ڕۆژانی ڕابردوو لە درێژەی پاڵپشتی لە ئیسرائیل و سنووردار کردنەوەی دزەی چین ئەنجام دەدرێت.





ناوبراو زیادی کرد: قسە و باسەکان سەبارەت بە پێوەندی ئەو جموجوڵانە بە ئێرانەوە لە درێژەی شەڕی دەروونی ئەنجام دەدرێت. ئەمریکا جموجوڵە سەربازیەکانی خۆی لە ناوچەکەی بە ئامانجی پاڵپشتی لە ئیسرائیل و بەرەوڕوو بوونەوەی دزەی چین چڕ کردووەتەوە. واشنتۆن نیگەرانی پەرەسەندنی دزەی چین لە ڕێگای پڕۆژە ستراتیژیەکانی ناوچەکەیە.

جەحیشی جەختی کرد: دەوڵەتی ئێستای ئەمریکا زیاتر دەیەوێت شەڕی دەروونی ڕێکبخات. ئێران توانی بەرگری پێشکەوتووی هەیە و هەر جووڵەیەک بە وەڵامێکی چڕەوە وەڵام دەداتەوە.



