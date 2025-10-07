  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ١٥ ١٥:٠٨

شرۆڤەکاری عێراقی ڕازی جووڵە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە ئاشكرا دەکات

شرۆڤەکاری عێراقی ڕازی جووڵە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە ئاشكرا دەکات

شرۆڤەکارێکی سیاسی عێراقی بە ئاماژە بە توانی بەرگری پێشکەوتووی ئێران بە ڕازی جموجوڵە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەی شی کردەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، موەید جەحیشی شرۆڤەکاری سیاسی عێراقی جەختی کرد کە جموجوڵە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناڤین لە ڕۆژانی ڕابردوو لە درێژەی پاڵپشتی لە ئیسرائیل و سنووردار کردنەوەی دزەی چین ئەنجام دەدرێت.


ناوبراو زیادی کرد: قسە و باسەکان سەبارەت بە پێوەندی ئەو جموجوڵانە بە ئێرانەوە لە درێژەی شەڕی دەروونی ئەنجام دەدرێت. ئەمریکا جموجوڵە سەربازیەکانی خۆی لە ناوچەکەی بە ئامانجی پاڵپشتی لە ئیسرائیل و بەرەوڕوو بوونەوەی دزەی چین چڕ کردووەتەوە. واشنتۆن نیگەرانی پەرەسەندنی دزەی چین لە ڕێگای پڕۆژە ستراتیژیەکانی ناوچەکەیە.

جەحیشی جەختی کرد: دەوڵەتی ئێستای ئەمریکا زیاتر دەیەوێت شەڕی دەروونی ڕێکبخات. ئێران توانی بەرگری پێشکەوتووی هەیە و هەر جووڵەیەک بە وەڵامێکی چڕەوە وەڵام دەداتەوە.

News ID 57110

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت