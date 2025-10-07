  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ١٥ ٠٦:٢٢

بە لێکۆڵینەوە و ساغ‌کردنەوەی فەنەر ڕۆژبەیانی؛

دیوانی مەلای جەزیری و ئەحمەدی کۆڕ چاپ و بڵاو کرانەوە

بە هەوڵی لێکۆڵەرانە و ساغ‌کردنەوەی فەنەر ڕۆژبەیانی، بۆ جارێکی تر دیوانی دوو شاعیری ناسراوەی کلاسیک، "مەلای جەزیری" و "شێخ ئەحمەدی کۆڕ" لە لایەن دەزگای فام بۆ چاپ و بڵاوكردنەوە، ئاراستە کرایەوە.

بە راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەنەر ڕۆژبەیانی ساغ‌کەرەوەی هەر دوو دیوانەکە، لەوبارەیەوە ڕایگەیاند کە پاش چوار ساڵ هەوڵ و لێکۆڵینەوە، دیوانی هەر دوو ئەحمەدان: "مەلای جەزیری" بەپێی کەشکۆڵی میر ئیسماعیل پاشای دووەم، و "دیوانی شێخ ئەحمەدی کۆر" بە لەخۆگرتنی شێعرگەلی کوردی، فارسی و تورکی عوسمانیی، لە چاپێکی نوێ و جیاوازدا بڵاو کرانەوە.

ئەم دوو دیوانە لە حەوتەمین پێشانگای نێودەوڵەتیی سلێمانی بۆ کتێب ئاراستە کران.

شایانی باسە، پێشتر دیوانی مەلای جەزیری لە لایەن چەندین کەس و ناوەندەوە بڵاو بۆتەوە کە نوسخەی چاپ‌کراوی سروش لە تاران بە شەرحی مامۆستا هەژار بەرچاوترینیان بووە.

