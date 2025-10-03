بوومەلەرزەی بەگوڕ لە ناوەندی ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوای چەند خولەکێک لە بوومەلەرزەکە لە نزیک زەوارە سەر بە پارێزگای ئیسفەهان ڕوویدا، تیمەکانی هەڵسەنگاندن لە مانگی سووری ئێران ڕەوانەی ناوچەکە کران و دەستیان بە ئۆپەراسیۆنەکان کرد بۆ هەڵسەنگاندنی زیانەکان و دابین کردنی پێداویستییە سەرەتاییەکان.

مانگی سوور چاودێری ئەو گوند و ناوچانە دەکات کە بەهۆی بوومەلەرزەکەوە زیانیان بەرکەوتووە بۆ ئەوەی ئەگەر پێویست بوو ڕێوشوێنی فریاگوزاری و پشتیوانی خێرا بگیرێتەبەر.

ئەم بوومەلەرزە لە چەندین شاری ناوەندی ئێران هەستی پێکراوە.