ئێران ڕاگەیێندراوی گرووپی 7ی ئیدانە کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی ڕاگەیێندراوی گرووپی 7 سەبارەت بە پرسی ئەتۆمی ئێران و پێشوازییان لە هەڵمەتی ناڕەوای ئمریکا و ترۆئیکای ئەورووپی بۆ گەڕاندنەوەەی بڕیارنامە هەڵوەشاوەەکانی ئەنجومەنی ئاسایش لە دژی ئێرانی دزێوانە و ناڕاستە زانی و ئیدانە کرد.

بەقایی بە ئاماژە بەوەی کە ئەو ڕاگەیێندراوە داکۆکیی ڕاشکاوانە لە هەڵمەتێکی دژی یاسای نێودەوڵەتییە و جەختی کرد: هەڵویستی گرووۆی 7 بە هیچ لەونێک ناتوانێ ناوەڕۆکی نایاسایی و ناڕەوای ئەو هەڵمەتە دژی ئێران بگۆڕێت و پاساوی بدات.