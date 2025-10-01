هەرێمی کوردستان دەبێتە بنکەی سەرەکی هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هەولێر دەبێتە بنکەی سەرەکی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق. هاوکات هێزەکانی هاوپەیمانان سەرنجیان لەسەر بەرەنگاربوونەوەی پاشماوەکانی داعش لە سووریا دەبێت.
بەرپرسێکی وەزارەتی بەرگری ئەمەریکا ڕایگەیاند، بەپێی پلانە نوێیەکە، بەغدا فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەکانی دژ بە پاشماوەکانی داعش لەسەر خاکی عێراق دەگرێتە ئەستۆ و هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیان ئەرکی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە سووریا پێوشوێن دەگرن.
بەشێکی زۆری هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچەکانی دیکەی عێراقەوە دەگوازرێنەوە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ ئەنجامدانی ئەم ئەرکە.
ئەمریکا لە سەرەتای ساڵی 2025 نزیکەی دوو هەزار و 500 سەربازی لە عێراق و زیاتر لە 900 سەربازی لە سووریا هەبوو، لە کاتێکدا گواستنەوەی هێزەکان تەواو بوو، ژمارەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق کەم دەبێتەوە بۆ کەمتر لە دوو هەزار کەس کە زۆرینەکەیان لە هەولێر جێگیر دەبن.
ئەو هێزانەی لە بەغدا دەمێننەوە تەنها سەرنجیان لەسەر هاوکاری ئەمنی دوولایەنە دەبێت و ڕۆڵیان لە شەڕی داعشدا نابێت.
بەرپرسێکی باڵای سەربازی ئەمریکا جەختی لەوە کردەوە: "داعش چیتر لە ناوخۆی عێراقەوە مەترسییەکی بەردەوام بۆ سەر حکومەتی عێراق یان ئەمریکا دروست ناکات، ئەمەش دەستکەوتێکی گرنگە کە ڕێگەمان پێدەدات بەرپرسیارانەتر بەرپرسیارێتی ئەمنی بگوازینەوە بۆ حکومەتی عێراق".
ئەو بڕیارە وەک ئیمتیازێک بۆ حکومەتی بەغدا سەیر دەکرێت، کە لە مێژە نیگەرانی ئەوە بووە کە بوونی هێزەکانی ئەمەریکا وەک فاکتەرێکی ناسەقامگیری و ئامانجێک بۆ گروپە چەکدارەکان بێت.
هەروەها بەپێی ڕێککەوتنێکی پێشووتر بنکەی عەین ئەسەد لە پارێزگای ئەنبار وردە وردە دەگوازرێتەوە بۆ ژێر کۆنترۆڵی عێراق.
چڕبوونەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە هەولێر، جگە لە کەمکردنەوەی مەترسی هێرشکردنە سەر بنکەکانی ناوەڕاست و ڕۆژئاوای عێراق، ڕەنگدانەوەی گۆڕانکارییە لە ستراتیژی واشنتۆن. هاوکات لەگەڵ کەمکردنەوەی ئەرکی ڕاستەوخۆ لە بەغدا، ئەمریکا بەنیازە سەرنجی لەسەر سنوور و ناوچەکانی باکوور بێت، هەروەها نوێنەرایەتییەکانی دژە داعش لە سووریا.
ئەم گواستنەوەیە دەتوانێ ڕۆڵی سەرەکی بگێڕێت لە پاراستنی سەقامگیری ڕێژەیی لە هەرێمی کوردستان و پاراستنی هێزەکانی ئەمریکا، بەڵام پێدەچێت هەستیاری سیاسی نێوان بەغدا و هەولێر و گرووپەکانی دیکەی عێراق بەرزتر بکاتەوە.
