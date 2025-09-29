بەریتانیا 71 ئامانجی تری بە گەمارۆکانی لە دژی ئێران زیاد کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ڕۆیتێرز، دەوڵەتی بەریتانیا ئەوڕۆ دووشەممە پاش هەڵمەتی دژبەرانە و دژە ئێرانیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و یەکێتی ئەورووپا بۆ کاراکردنی سنەپ‌بەک و گەڕاندنەوەی گەمارۆکان دژی تاران، لە زیادکردنی ناوی 71 ئامانجی تر بە لیستی گەمارۆ هاوپەیوەندەکان بە پلانی ئەتۆمیی ئێران هەواڵی دا.

لەو 71 ئامانجەی دەوڵەتی بەریتانیا بە لیستی گەمارۆکانی زیاد کردووە، ناوی چەندین کەس و دامودەزگای ئێرانی و لەوان بەرپرسانی باڵای پلانی ئەتۆمیی ئاشتی‌خوازانە و ڕێکخراوە ماڵی و وزەییە گرینگەکاندا هاتووە و بە گوێرەی ڕاگەیێندراوی دەوڵەتی بەریتانیا، بڕیارە سەرەڕای قەدەغەی سەفەر بۆ ئەو وڵاتە، دارایی ئەو کەس و ناوەندا زەوت بکرێت.