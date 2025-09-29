ئێران سیخوڕێکی ئیسرائیلی لەسێدارە دا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەهۆی شارەزاییەکەیەوە، چۆبی وەک بەڕێوەبەرێک لە سەرجەم پڕۆژەکانی کۆمپانیاکەدا ئامادەبوو و دەستی بە داتابەیسە گرنگ و سەروەرەکانی وڵات گەیشتووە و دواتر ئیسڕائیل وەک سیخوڕ وەریگرتووە.

دوای بەدەستهێنانی بڕوانامەی پسپۆڕی لە بواری داتابەیس، بەهمەن چۆبی لەکاتی بەشداریکردن لە خولێکی تایبەتمەند لە یەکێک لە وڵاتانی کەنداوی فارس لەلایەن بریکارەکانی مۆسادەوە بینرا.

دوای ماوەیەک ئەفسەرێکی مۆساد لە ژێر پەردەی کۆمپانیایەکی بواری پەیوەندییەکان بە ناوی ESMI پەیوەندی بە چۆبیەوە کرد و لە میانی چاوپێکەوتنێکی تەلەفۆنیدا بانگهێشتی کرد بۆ هاوکاریکردن لە ئەنجامدانی پڕۆژەکانی داتابەیس.

چۆبی بە فەرمی سیخوڕی بۆ ئیسڕائیل کردووە و زانیاری هەستیاری وڵاتی ئێرانی بە مۆساد داوە.