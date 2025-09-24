گەنجینەی ناتۆ و یەدەگی مووشەکی بەرگری لە شەڕی ئێران و ئیسڕائیل بەتاڵ بووووەتەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار شێکارچی بە ئاماژە بەوەی کە دوژمن هەندێک جار شەش مووشەک بە بەهای نێوان یەک ملیۆن بۆ ١٢ ملیۆن دۆلار تەقاندووە بۆ ڕاگرتنی مووشەکی ١٠٠ هەزار دۆلاری ئێران.

ڕژێمی زایۆنی دانی بەوەدانا کە ڕۆژانە ٢٨٥ ملیۆن دۆلاری خەرج کردووە بۆ شەڕەی دژی ئێران.

زیادی کرد: ئەگەر بڕیار بێت وڵاتێک وزەی ئەتۆمی نەبێت، ئایا ئەم وڵاتە کۆماری ئیسلامییە کە بەدوای بەکارهێنانی ئاشتیانەی وزەی ئەتۆمیدا دەگەڕێت؟ ئێمە ئەوەندە هێزمان هەیە کە بە هیچ شێوەیەک پێویستمان بە هێزێکی ئەتۆمی سەربازی نییە چونکە هەموو پێکهاتەکانی هێزمان هەیە، بۆیە پێویستمان بە بۆمبی ئەتۆمی نییە”.

جێگری فەرهەنگ و شەڕی نەرم لە ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکان لە درێژەی قسەکانیدا وتی: کۆماری ئیسلامی ئێران سەد لە سەد سەلماندی کە لە سەر ڕێگای ئاشتی و لە بەرامبەر پێداویستییە ئابووری، پزیشکی و مەدەنییەکان لە سەر ڕێڕەوی ئەتۆمی هەنگاو دەنێت؛ پشکنەر و چاودێرانیئاژانسی ئەتۆمی ئەمە پشتڕاست دەکەنەوە.

بۆچی لەم ڕووەوە هیچ گوشارێک لەسەر ڕژێمی زایۆنیستی نییە، کە بە خاوەنی سەدان کڵاوەی ئەتۆمیە، بووەتە هەڕەشەیەک لە گۆڕەپانی نێودەوڵەتی ئەمڕۆ و کەس چاودێری ئەم دەسەڵاتە ستەمکارە ناکات؟ بۆچی کەس هیچ ناڵێت دژی ئەمریکا و بەریتانیا کە ئەمڕۆ کڵاوی ئەتۆمییان پێیە؟ ئه مه پرسیارێکی گەورەیه که ئەمڕۆ جیهان دەبێت لە وڵامی ئەم پرسیارە ورد بێتەوە.