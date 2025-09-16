  1. ئێران
لاریجانی لەگەڵ بێن سەلمان دیداری کرد

سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران لەگەڵ جێنشینی عەرەبستان کۆبووەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران گەییشتە ڕیازی پێتەختی عەرەبستانی سعوودی.

ئەو سەفەرە لە درێژە و چوارچێوەی سەفەری خالد بێن سەلامن وەزیری بەرگری عەرەبستانی سعوودی بۆ تاران لە مانگی خاکەلێوەی 1404 ئەنجام دەدرێت.

عەلی باقری کەنی جێگری نێودەوڵەتی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی و محەمەد عەلی بەک راویژکاری کەنداوی فارسی وەزیری دەرەوە، لاریجانی هاوڕێیەتی

