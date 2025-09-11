نۆهەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی نیۆیۆرک بەڕێوە دەچێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهرر گۆڤاری پرێس وایر ڕاپۆرتی دا نۆهەمین خولی فێستیڤاڵی کوردی نیۆیۆرک لە ڕێەوکتی 20 بۆ 25 ی سیپتەمبەر لە هۆڵی مێژوویی Village East by Angelika Theatreبەڕێوە دەچێت. ئەو فێستیڤاڵە بە هەوڵی ناوەندی فەرهەنگی کوردی نیۆیۆرک بەڕێوە دەچێت و بە ئامانجی ناساندنی نوێترین بەرهەمەکانی سینەمای کوردی و دیاسپۆرا و رەنگدانەوەی چارەنووسی کورد لە باری جیهانی درێژەی دەبێت.
لە ئەم خولە زیاتر لە 30 فیلم لە چوارچێوەی فیلمی درامای چیرۆکی، بەڵگەفیلمی کۆمەڵایەتی و مێژوویی، ئەنیمەیشێنی کورت و درێژ، کورتە فیلمی چیرۆکی و بەرهەمی خوێندکاری نمایش دەکرێت.
نۆهەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی نیۆیۆرک لە 20 بۆ 25 ی سیپتە،بەر بەڕێوە دەچێت و زیاتر لە 30 فیلمی جیاواز لە ناوچە کوردنشینەکان بەڕێوە دەچێت.
