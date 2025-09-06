ئیلهام ئەحمەد هۆشداریی له مەترسییەکی گەورە بۆ سووریا دەدات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیلهام ئەحمەد هاوسەرۆکی بازنەی پێوەندییەکانی دەرەوەی ئیدارەی خۆسەر، هەڕەشەکانی ئەم دواییەی تورکیا و دەوڵەت باخچەلی مترسییەکی گەورە بۆ سەر سەقامگیری ناوخۆیی سووریا وەسف کرد.

ناوبراو بە ئاماژە بە هەڵوێستەکانی بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر و هێزەکانی هەسەدە وتی: بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر و هەسەدە زیاتر لە هەر لایەنێکی دیکە بەدوای یرکگرتوویی ناوخۆیی سووریان.

ئیلهام ئەحمەد لە بەردەوام بوونی گفتوگۆکان لەگەڵ دیمەش هەواڵی دا و زیادی کرد: بە پێی ڕەوتی گۆڕانکارییەکان لە تورکیا دەتوانین گفتوگۆ لەگەڵ دیمەشق درێژە بدەین و تۆکمەی بکەینەوە.

هەروەها داوای ڕۆڵی جیدی تری هێزە نێودەوڵەتییەکانی کرد و وتی: هێزە نێودەوڵەتییەکان ئەبێ ڕۆڵی سازێنەر و کاریگەریان لە سەقامگیری و ڕێگری لە قەیران هەبێت.