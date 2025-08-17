  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٢٦ ١٧:٠٢

پێوەندی ڕاستەوخۆی سەربازانی ئەمریکی لەگەڵ داعشییەکان لە سووریا

پێوەندی ڕاستەوخۆی سەربازانی ئەمریکی لەگەڵ داعشییەکان لە سووریا

یەکێک لە ڕێبەرانی هاوپەیمانی فەتح نسیبەت بە مەترسییەکانی داعش لە سووریا و هەروەها پێوەندی سەربازانی ئەمریکی لەگەڵ ئەو پێکهاتە تیرۆریستییە هۆشداریی دا.


بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، عەدی عەبدولهادی یەکێک لە ڕێبەرانی هاوپەیمانی فەتح جەختی کرد کە سەربازانی ئەمریکی هیچ هەوڵێک هەمبەر 20 مۆڵگەی سەرەکی داعش لە سووریا نادەن.

ناوبراو زیادی کرد: ئەمریکا لە حاڵێکدا پاگەندەی بەرەنگار بوونەوەی تیرۆزیم دەکات کە هیچ هەوڵێک هەمبەر مۆڵگەکانی داعش لە دێرەزوور، حومس و ناوچەکانی دیکە نادات.


عەبدولهادی وتیشی: جگە لە ئەوە، سەربازانی ئەمریکی هەوڵی پێوەندی ڕاستەوخۆ لەگەڵ داعشییەکان لە سووریا دەدەن.ئەوە ئەمریکایە کە بووەتە لەمپەری ڕیشەکێش بوونی داعش لە سووریا و پاڵپشتی سەرکردەکانی لە کەمپی هەول دەکات و ئەوە هەڕەشەیەکە بۆ سەر عێراقیش.

News ID 56430

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت