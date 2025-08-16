  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٢٥ ٢٢:٢٠

چڕتربوونەوەی پەیوەندییەکانی ئێران و ئەرمەنستان

وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند: هاوبەشی مێژوویی و فەرهەنگی، تەواوکەری هاوکارییە ئابووری و ناوچەییەکانی نێوان تاران و ئەیرەوانە و ئەم هاوکارییانە دوورنوێنێکی نوێی بەڕووی هەر دوو وڵاتەکەدا کردۆتەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی بەر لە سەفەری سەرۆک کۆماری ئێران بۆ ئەرمەنستان لە یادداشتێکدا، بە ئاماژە بە پەیوەندیی قووڵی نێوان هەر دوو وڵات و پابەندبوونی ئێران بە پاڵپشتی لە دراوسێەکانی لە ساتە هەستیارەکانی مێژوودا، نووسی: ئێران یەکەم وڵات بوو کە لە 1991 سەربەخۆیی ئەرمەنستانی بە فەرمی ناسی و ئێستاکەش پەیوەندیی نێوان تاران و ئەیرەوان بەردەوامە. ئەرمەنییەکانی ئێران گەورەترین کەمینەی مەزهەبی وڵاتن و لە هەموو ڕەهەندەکانی ژیانی کۆمەڵایەتیی ئێراندا چالاکن؛ لە پەرلەمانتارییەوەر تا پاراستنی فەرهەنگیان لە ڕێگەی کلیسە و دامودەزگاکانی ترەوە.

وەزیری دەرەوەی ئێران هاوکاریی نێوان دوو وڵاتی لە بواری ئابووریدا بە بردنەوەیەکی دووقۆڵی زانی و وتیشی: ئێران تەنانەت لە هەلومەرجی گەمارۆ نادادپەروەرانە و یەک‌لایەنانەشدا، یەکێک لە گرینگترین هاوبەشە بازرگانییەکانی ئەرمەنستان بيووە و ئەوە نیشان دەدا کە ئابووریی کامڵ‌کەری ئێمە، دەرفەتگەلێکی بێ‌ئەژماری بۆ گەشە خەمڵاندووە و دەتوانێ ئاسایشی دووقۆڵیی بەدواوە بێت.

ناوبراو جەختی لەوەش کرد: دوورنوێنی ژێئۆپۆلیتیکیی ناوچەی ئێمە، گرینگیی ستراتژیی پێوەندیی دوو وڵاتی زیاتر لە جاران بەرجستە دەکاتەوە و لە هەلومەرجی نایەکلایی جیهانی و گۆڕانکارییە ناوچەییەکان، بەرژەوەندیی ئێران و ئەرمەنستان زیاتر تێکئاڵاوە.

عێراقچی زیادیشی کرد: ئێران بە پشتبەستن بە ڕابردووی مێژوویی هاوبەش و ئاسۆگەلی داهاتوو، ئامادەی هاوکاری لەگەڵ ئەرمەنستان بۆ نووسینی وەرزێکی نوێ لە دۆستایەتیی دێرینە؛ وەرزێک کە بێ گومان ئاسایش و ئاسوودەیی زیاتری بۆ گەلانی هەر دوو وڵات، ناوچە و سەرتر لەوەش بەدیاری دێنێت.

