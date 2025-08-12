وتەبێژی دەوڵەتی ئێران: دانوستان و شەڕی ستراتیژیکی ئێران بۆ بەرژەوەندی گەلە



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فاتمە موهاجرانی وتەبێژی دەوڵەت هاوپەیوەند بە گۆڕانکارییەکان لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ڕایگەیاند: گۆڕانکاری ئاساییە و سەرۆک کۆمار بە پێی گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە و بە پێی ئەوەی کە بەڕێز لاریجانی کەسێکی قبووڵ کراوە، ئەو گۆڕانە ئەنجام درا و لە بەڕێز ئەحمەدیان لە شوێنێکی دیکە کەلکوەردەگیردێت ، ئەو گۆڕانە لە درێژەی بەرز کردنەوەی توانی دانوستاندن لە گفتوگۆکان و یەکگرتوویی نەتەوەیی لە ئاستی نێودەوڵەتی ئەنجام درا.



ناوبراو لە وەڵام بە پرسیارێک لەسەر زەنگەزوور وتی: لە هەندێک لە مێدیاکان لەسەر ئەو کۆریدۆرە پرسی سەیر و سەمەرە هاتووەتە ئاراوە، وەکوو ئەوەی کە هەموو سنوورە باکوورییەکان لەدەست دەڕۆن. ئەو بابتە بەدڵنیاییەوە بۆ ئێمە زۆر گرینگە و هیچکات خۆشحاڵ نەبووین کە بوونی هێزی بیانی لە وڵاتانی دراوسێمان و باشتر وایە کە ناوچەی بۆ خۆی ئاسایشی خۆی دابین بکات. هەروەها درێژەی دا: دەوڵەت هەموو هەوڵەکانی لە درێژەی بەرژەوەندی نەتەوەیی ڕێکدەخات و دانوستان و شەڕی ستراتیژیک بۆ گەییشتن بە ئامانجە و ئەویش بەرژەوەندی نەتەوەیی و سەربڵندییە کە هەر هەمانبووە، شێوەی بیری ئێمە لە ئێرانی ڕاستەقینە ئەوەیە و لە هەمان ستراتیژی بە پێی دۆخ کەڵکوەدەگرین تا درێژە بدەینە ڕێگای خۆمان.

دەزگای دیپلۆماسی چالاکە و لە خزمەت گەلە. میکانیزمی پەلەپیتکە گوشاری دەروونی زیاتری لەچاو باری ئابووری هەیە و لە ئەو بارەوە دەزگای دیپلۆماسی چالاکە.

