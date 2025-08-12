پەکەکە: نوورەدین سۆفی کوژراوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ناوەندی ڕاگەیاندن و مێدیایی هێزەکانی پاراستنی گەل لە ڕاگەیێندراوێکدا ڕایگەیاند کە مەتین ئەرسەلان بە ناوی ڕێکخراوەیی کۆچەر ئورفا ئەندامی کومیتەی ناوەندی پەکەکە و فەرماندەی ئاکادیمیای ئاپۆلۆ، لە ڕێكەوتی 4 ی نۆڤەمبەری 2019 لە هێرشێکی ئاسمانی تورکیا تیرۆر کرا. هەروەها نوورەدین سۆفی کە وەکوو یەکێک لە پێشەنگەکانی خۆبەڕێوەبری کوردستانی سووریا دەناسرا، لە ڕێکەوتی 6 ی ئاپی 2021 کاتێ ککە دوای 24 ساڵ بۆ دیدار لەگەڵ هاوڕێی دێرینی خۆی چووبووە ناوەندی فەرماندەیی هەپەگە لە چیاکانی کوردستانی عێراق، کرایە ئامانجی هێرشەکانی تورکیا و گیانی لەدەست دا.



