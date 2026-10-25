  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ٣ ١٥:٤٩

یەک کاتژمێر بەسە کە چی دیکە ئیسڕائیل بەکەڵکی نیشتەجێ بوون نەیێت

یەک کاتژمێر بەسە کە چی دیکە ئیسڕائیل بەکەڵکی نیشتەجێ بوون نەیێت

ئەگەری هەر کارێک لە دژی ئاسایشی نەتەوەیی و بەرژەوەندییەکانمان،  ناوچە داگیرکراوەکان کەمتر لە کاتژمێرێک دەخایەنێت کە چی دی بەکەڵکی دانیشتن نیێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، ئیبراهیم عەزیزی لە هەژماری خۆیدا بە زمانی عیبری نووسیویەتی: بزانن لە ئەگەری هەر کارێک لە دژی ئاسایشی نەتەوەیی و بەرژەوەندییەکانمان، ناوچە داگیرکراوەکان کەمتر لە کاتژمێرێک دەخایەنێت کە چی دی بەکەڵکی دانیشتن نیێت.

ئیبراهیم عەزیزی، سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمان، لە هەژماری خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: بزانن لە ئەگەری هەڵگرتنی هەر کردارێک دژ بە ئاسایشی نیشتمانی و بەرژەوەندییەکانمان، بێ دانیشتوو کردنی ناوچە داگیرکراوەکان کەمتر لە کاتژمێرێک دەخایەنێت.

عەزیزی لەو وێنەیەدا کە لە هەژماری خۆیدا بڵاوکراوەتەوە، ژێرخانی گرینگی ڕژێمی زایۆنی لەوان وێستگەی ئاو شیرین کەرەکان ، پردی گرینگ و دامەزراوەی وزەی نیشانداوە.

News ID 60676

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