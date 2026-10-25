لەم فیلمەدا سەرسووڕهێنەرترین ڕووداوی جیهان دەبینن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئێوارەی ڕۆژی هەینی ٢ی تشرینی دووەم، فیلمی دیکۆمێنتاریی "خوێنی زێڕینی ئامینە" لە دەرهێنانی حەبیب ئەحمەدزادە، لە یەک کاتدا لە زانکۆی یۆرک لە کەنەدا و کافەمێژووی تاران لە ڕووداوێکی دەگمەندا نمایشکرا.

ئەم سکرینکردنە لە زانکۆی یۆرک، لەسەر بانگهێشتی پرۆفیسۆر کلۆدیا شۆفان، پرۆفیسۆر و بەڕێوەبەری قوتابخانەی تەندروستی لەم زانکۆیە، بە شێوەیەکی تایبەت بۆ پرۆفیسۆر و خوێندکاران ئەنجامدرا.

دوابەدوای ئەو کۆبوونەوەیە، حەبیب ئەحمەدزادە ٩٠ خولەکی بە وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی پرۆفیسۆر و خوێندکارە کەنەدیەکان بەسەر برد؛ بینەران پێکهاتەی جێگەی سەرنج و گێڕانەوەی سینەمایی فیلمەکەیان هەڵسەنگاند، هەروەها زانیارییە پزیشکییەکانی، وەک زۆر کاریگەر و گرنگ بۆ هەموو بینەرانی ئاسایی و تەنانەت پزیشکە پسپۆڕەکانیش لە سەرانسەری جیهان وەسف کرد.

هاوکات لەگەڵ ئەم بۆنەیە، ئەم فیلمەی کە باسمان کرد لە کافێی مێژووی تاران بە میوانداریی حوسێن دێهبەشی سینەماکاری دۆکیۆمێنتاری و لێکۆڵەری مێژووی ئێران و بە ئامادەبوونی عەباس یاری ڕەخنەگری سینەما بۆ بینەرانی ئێرانی نمایش کرا، دوای ئەوە کۆبوونەوەی پرسیار و وەڵام لەگەڵ دەرهێنەری فیلمەکە بەڕێوەچوو.

فیلمی دیکۆمێنتاریی “خوێنی زێڕینی ئامینە” باسێکی سینەمایی و جێگەی سەرنجە لە هەوڵەکانی دکتۆر موقەدەم، پزیشک بۆ دۆزینەوەی خوێنی ئەوپەڕی دەگمەنی کچێک بە ناوی ئامینە لە بوشێهر؛ کچێک کە جۆری خوێنی لە کەمتر لە حەوت کەس لە جیهاندا دەبینرێت.

بەهۆی پێویستی بەپەلەی زانیاری پزیشکی سەبارەت بەو جۆرە خوێنە دەگمەنانە بۆ خەڵکی گشتی لە سەرانسەری جیهان، ئەم کارە ئێستا بە ژێرنووسەوە بە ٥٥ زمان بەردەستە و بێ بەرامبەر، لەم لینکەی خوارەوە لە ماڵپەڕی ئاپارات دەبینرێت.

https://www.aparat.com/v/abzwozp