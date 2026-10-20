تەقینەوەی دوو نەوتکێشی دیکە لە هورموز

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسداران لە ڕاگەیاندنی ژمارە ١٩دا ڕایگەیاند: دوو کەشتی نەوتهەڵگری سەرپێچیکار دوای تەقینەوەی مینە دەریاییەکان لە ڕێگایەکی نایاسایی لە باشووری گەرووی هورمز ئاگریان تێبەردرا و ڕاگیرا.

شەوی ڕابردوو هێزەکانی بەرگری ئاسمانی سپای پاسداران، لەکاتی چاودێریکردنی ئاسمانی گەرووی هورمز، فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی سەربازی ئەمریکی MQ9ی داگیرکەری ئەمەریکایان دەستنیشانکرد و دەستبەجێ لێیاندا، کە لەناوبرا و خرایە خوارەوە.

هەروەها لەگەڵ تەقینەوەی ئەو مینانەی کە لەلایەن دەریاوانەکانی سپای پاسداران لە ڕێڕەوی نایاسایی باشووری گەرووی هورمز چێندرابوون، دوو کەشتی نەوتهەڵگری سەرپێچیکار ئاگریان تێبەردرا و وەستان.