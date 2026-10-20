  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٢٨ ١٣:٤٠

تەقینەوەی دوو نەوتکێشی دیکە لە هورموز

تەقینەوەی دوو نەوتکێشی دیکە لە هورموز

پەیوەندییە گشتییەکانی سپای پاسداران ڕایگەیاند، دوو کەشتیی نەوتهەڵگری سەرپێچیکار دوای تەقینەوەی مینە دەریاییەکان لەسەر ڕێگایەکی نایاسایی لە باشووری گەرووی هورمز، ئاگریان تێبەردرا و وەستان.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسداران لە ڕاگەیاندنی ژمارە ١٩دا ڕایگەیاند: دوو کەشتی نەوتهەڵگری سەرپێچیکار دوای تەقینەوەی مینە دەریاییەکان لە ڕێگایەکی نایاسایی لە باشووری گەرووی هورمز ئاگریان تێبەردرا و ڕاگیرا.

شەوی ڕابردوو هێزەکانی بەرگری ئاسمانی سپای پاسداران، لەکاتی چاودێریکردنی ئاسمانی گەرووی هورمز، فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی سەربازی ئەمریکی MQ9ی داگیرکەری ئەمەریکایان دەستنیشانکرد و دەستبەجێ لێیاندا، کە لەناوبرا و خرایە خوارەوە.

هەروەها لەگەڵ تەقینەوەی ئەو مینانەی کە لەلایەن دەریاوانەکانی سپای پاسداران لە ڕێڕەوی نایاسایی باشووری گەرووی هورمز چێندرابوون، دوو کەشتی نەوتهەڵگری سەرپێچیکار ئاگریان تێبەردرا و وەستان.

News ID 60643

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت