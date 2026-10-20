بەقایی: ئێران ئامادەیە بۆ وڵامدانەوەی هەر چەشنە دەستدرێژییەک

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە وەڵامی پرسیارێک سەبارەت بە پێشێلکردنی پەیماننامە، پێداگری ئەمریکا لەسەر دانوستان و ڕێبازی وەزارەتی دەرەوە بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ، ڕایگەیاند: ئێمە پێداگری لەسەر هیچ شتێکی تر ناکەین جگە لە دەستەبەرکردنی بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی ئێران. خەمی ئێمە ئێرانە؛ چ لە ڕێگەی دیپلۆماسی یان بەرگرییەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد، سەبارەت بە ئەمریکا، تۆماری ئەم وڵاتە لە پێشێلکردنی پەیماننامەکان ڕوونە، ئەوان چەندین جار بەڵێنەکانیان پێشێل کردووە، بەڵام ئێمە وەک ئامێرێکی دیپلۆماسی، ڕێگەمان پێنادرێت تەنها بەهۆی ئەزموونە تاڵەکانی ڕابردووەوە خۆمان لە بەرپرسیارێتی خۆمان بپارێزین.

بەقایی بە جەختکردنەوە لەسەر ڕۆڵی دیپلۆماسی شانبەشانی بەرگری، ڕایگەیاند: بەم مانایە دیپلۆماسی بەشێکە لە بەرگری، و نابێت جیاوازی بکەین لە نێوان بەرەکانی شەڕ و مەیدانی دیپلۆماسی.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەگەر ئێمە لە پێشخستنی دیپلۆماسی دوابکەوین، دەڵێن ئێوە جدی نەبوون و شەڕتان هەڵبژارد، ئەگەر تەنانەت بچووکترین ئەگەریش بدەین کە لە ڕێگەی دیپلۆماسییەوە ڕێگری لە پەرەسەندنی گرژییەکان بکرێت، ئەوا هەنگاو دەگرینەبەر.

ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە، لە وەڵامی ئەو بانگەشانەی کە لە میدیاکانەوە کرا، کە ئەمریکا نیازی خۆی بۆ بە ئامانجگرتنی چیای کەڵەنگ ڕاگەیاندووە و ئێرانیش وەڵامی نەداوەتەوە، وتی: باوەڕتان وایە لایەنی ئەمریکی بە ئێران بڵێت ئێمە هێرش دەکەین و ئێوەش بێدەنگ دەبن؟ سەردەمی لێدە و بڕۆ کۆتایی هاتووە.

ئاماژەی بەوەشکردووە، بە کردەوە نیشانمان داوە کە بە هیچ شێوەیەک هێرشەکان بێ وەڵام ناهێڵینەوە، ئەمە یەکێکە لەو خەیاڵانەی کە وروژێنراوە و هەمووتان دەزانن کە ئیدیعایەکی لەو شێوەیە لەوە زیاتر نییە.